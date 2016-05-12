Російські поліцейські зірвали український прапор з Культурного центру України в Москві перед Днем Перемоги

13:14, 12 травня 2016
Суспільство
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Перед Днем Перемоги російські поліцейські зірвали державний прапор України з даху будівлі Національного культурного центру України в Москві.

россия мвд / aif.ru

Про це УНІАН повідомив очевидець подій.

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За його словами, після провокацій російських радикалів, які зірвали і осквернили прапор України, закріплений перед входом до культурного центру, було прийнято рішення розмістити його на даху будівлі. Однак, як з'ясувалося, прапор було дуже добре видно з будівлі МЗС РФ та інших російських держустанов. В результаті до культурного центру прибули російські поліцейські у супроводі людей у цивільному. Погрожуючи охоронцям фізичною розправою, вони забралися на дах і викрали прапор.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня російські радикали напали на Національний культурний центр України в Москві. Було зруйновано і спалено державний прапор України.

"Троє агресивно налаштованих людей у масках прибули до нашого центру на Арбаті і зірвали прапор з флагштока України, розірвали його, після чого облили якоюсь рідиною і підпалили", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на цьому радикали не зупинилися - вони облили червоною фарбою таблички, на яких написано російською і українською мовами "Національний культурний центр України".

Центр є держвласністю Держави Україна і працює на підставі двосторонньої угоди з РФ.

Російський аналог - Російський центр науки і культури - розташовується в Києві за адресою: вул. Борисоглібська, 2.

Російські органи влади проводять кампанію зі знищення об'єктів культури, пов'язаних з Україною. 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві пройшов обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Наталії Шаріної. 30 жовтня Шаріну була взято під домашній арешт. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

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