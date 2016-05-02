Посольство України в РФ закидали фаєрами (відео)

Акція вирішили провести у зв'язку з річницею трагедії в Одесі в 2014 році, передає "АПН. Северо-Запад".

Учасники провокації розгорнули транспарант "Смерть катам! Свободу Одесі!", розкидали листівки і закидали посольство України фаєрами.

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Затримані троє активістів партії.

Нагадаємо, 2 травня виповнюється два роки з дня трагедії на Куликовому полі в Одесі. У 2014 році під час масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300.