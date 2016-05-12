У Кривому Розі у приватному будинку вилучено арсенал зброї

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, зокрема, вилучено: автомат Калашникова з магазином, гвинтівку СВТ, кулемет Дехтярьова, кулемет МГ42, гвинтівку Мацірифер, пістолет Вальтер буз магазина, пістолет ТТ, револьвер Наган, одноствольну рушницю ІЖ, гвинтівку системи Маузер, корпус гранати Ф-1 без запалу та 28 набоїв.

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Як пояснив власник помешкання, громадянин 1979 року народження, зброю він придбав по запчастинах через мережу Інтернет та власноруч зібрав для колекції.

Правоохоронці направили вилучене на хімічну та судово-балістичну експертизу для вирішення питання про притягнення громадянина до кримінальної відповідальності за ст. 263 ч.1 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами").