В італійському місті Кремона працюють понад 100 скрипкових майстерень (фоторепортаж)
17:51, 13 травня 2016Суспільство
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В італійському місті Кремона скрипки виробляються з 16 століття, однак перетворити пристрасть на прибуток городянам вдалося не одразу.
REUTERS
Як повідомляє Reuters, в стародавньому місті в Північній Італії знаходяться більше 100 майстерень, які роблять скрипки та інші струнні інструменти для музикантів по всьому світу, слідуючи традиціям своїх великих скрипкових майстрів - Антоніо Страдіварі і Ніколо Аматі.
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