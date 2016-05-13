В італійському місті Кремона працюють понад 100 скрипкових майстерень (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, в стародавньому місті в Північній Італії знаходяться більше 100 майстерень, які роблять скрипки та інші струнні інструменти для музикантів по всьому світу, слідуючи традиціям своїх великих скрипкових майстрів - Антоніо Страдіварі і Ніколо Аматі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Польщі Колишній шахтар робить приголомшливі копії предметів і будівель із сірників.