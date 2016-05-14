Аваков переводить скандального наркоборця Киву на нову посаду

Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков перевів Іллю Киву з Національної поліції на роботу до МВС. Про це міністр повідомив у коментарі виданню ЛІГА.net.

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"Переведений в МВС - курирувати питання в підрозділі, який займається ветеранами АТО. Причина - не робочі показники – якраз вони хороші. Причина - не спрацювався з Хатією", - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, закликаючи звільнити Киву з посади начальника Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції. Тоді йшлося про його заяви у Facebook.

Як повідомлялося, 22 квітня 2016 року під час прес-конференції керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе повідомила про внесення на розгляд Авакова документів про звільнення Киви із займаної ним посади з огляду на чергові його висловлювання стосовно учасників антитерористичної операції.