Інформація про замінування Будинку профспілок в Одесі не підтвердилась.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, працівники поліції вживають заходів зі встановлення та затримання особи, яка надала неправдиве повідомлення, для притягнення її до кримінальної відповідальності.

Повідомлення про замінування Будинку профспілок на Куликовому полі надійшло о 12.00.

Читайте такожРоковини трагедії в Одесі: у місті вдруге за день "замінували" Куликове поле

На місце події негайно виїхали вибухотехніки, які перевірили будівлю та прилеглу територію.

Будь-яких вибухонебезпечних речовин виявлено не було.

Під час перевірки з будинку було евакуйовано 15 осіб.