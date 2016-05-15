Інформація про замінування Будинку профспілок в Одесі не підтвердилась

20:34, 15 травня 2016
Суспільство
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Інформація про замінування Будинку профспілок в Одесі не підтвердилась.

полиция, Одесса, Куликово поле / Фото УНИАН

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, працівники поліції вживають заходів зі встановлення та затримання особи, яка надала неправдиве повідомлення, для притягнення її до кримінальної відповідальності.

Повідомлення про замінування Будинку профспілок на Куликовому полі надійшло о 12.00.

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На місце події негайно виїхали вибухотехніки, які перевірили будівлю та прилеглу територію.

Будь-яких вибухонебезпечних речовин виявлено не було.

Під час перевірки з будинку було евакуйовано 15 осіб.

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