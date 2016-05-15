Інформація про замінування Будинку профспілок в Одесі не підтвердилась
20:34, 15 травня 2016Суспільство
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Інформація про замінування Будинку профспілок в Одесі не підтвердилась.
Одеськи Будинок профспілок "замінували" / УНІАН
Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, працівники поліції вживають заходів зі встановлення та затримання особи, яка надала неправдиве повідомлення, для притягнення її до кримінальної відповідальності.
Повідомлення про замінування Будинку профспілок на Куликовому полі надійшло о 12.00.
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На місце події негайно виїхали вибухотехніки, які перевірили будівлю та прилеглу територію.
Будь-яких вибухонебезпечних речовин виявлено не було.
Під час перевірки з будинку було евакуйовано 15 осіб.
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