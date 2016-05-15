Філатов пропонує провести "Євробачення" в Дніпропетровську
Міський голова Дніпропетровська Борис Філатов звернеться до Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з пропозицією провести пісенний конкурс «Євробачення» в місті на Дніпрі.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Борис Філатов зазначив, що Дніпропетровськ зупинив «русский мир», прихистив 76 тисяч переселенців з українського Донбасу, став батьківщиною добровольчого руху, коли почалася агресія з боку Російської Федерації. Крім того, місто є серцем козацького краю, тут зосереджені найсильніші та найбільші національні громади.
«Це лише кілька причин провести «Євробачення» в Дніпропетровську. На завтра готую звернення до прем'єр-міністра», – повідомив міський голова.
На думку Бориса Філатова, успішному проведенню конкурсу сприятиме наявність у місті розвиненої інфраструктури, а також єдність команд міської, обласної рад та облдержадміністрації.