Філатов пропонує провести "Євробачення" в Дніпропетровську

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Борис Філатов зазначив, що Дніпропетровськ зупинив «русский мир», прихистив 76 тисяч переселенців з українського Донбасу, став батьківщиною добровольчого руху, коли почалася агресія з боку Російської Федерації. Крім того, місто є серцем козацького краю, тут зосереджені найсильніші та найбільші національні громади.

«Це лише кілька причин провести «Євробачення» в Дніпропетровську. На завтра готую звернення до прем'єр-міністра», – повідомив міський голова.

На думку Бориса Філатова, успішному проведенню конкурсу сприятиме наявність у місті розвиненої інфраструктури, а також єдність команд міської, обласної рад та облдержадміністрації.