Небезпечна подорож: Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні львівського водія BlaBlaCar

Про це повідомляє "Українська правда".

Громадянин Росії Луан Кінгісепп та України - Дмитро Голуб в даний момент розміщені на першій сторінці розділу, присвяченому розшукуваним людям.

Обидва розшукуються за підозрою у вбивстві групою людей з корисливих мотивів за попередньою змовою, а також крадіжці автомобіля.

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Зазначимо, раніше родич зниклого водія Родіон Позняків повідомив на своєму сайті, що встановлено особу одного з пасажирів, які сіли в авто до Познякова. Зокрема, також називалося ім'я громадянина РФ Луана Миколайовича Кінгісеппа, 1991 року народження з міста Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Також на сайті було опубліковано фото підозрюваного у військовій формі з шевроном "Сонечко" на плечі.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня поліція оголосила в розшук Тараса Познякова, який зник дорогою до Києва, узявши попутників через сервіс спільних поїздок BlaBlaCar.

12 квітня стало відомо, що силовики знайшли автомобіль зниклого водія в одному з гаражів в Київській області.