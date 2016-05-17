Контрольний пункт "Новотроїцьке" в повному обсязі відновив роботу

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, на даний час до КПВВ розпочинають прибувати транспортні засоби для перетину лінії розмежування.

Прикордонниками вже оформлено понад 20 автомобілів, які прослідували на непідконтрольну територію.

Нагадаємо, що наприкінці квітня представники терористичних угруповань відмовилися здійснювати пропуск осіб та транспорту на даному напрямку. При цьому співробітники Держприкордонслужби постійно заступали на службу та перебували в «Новотроїцькому» в готовності здійснювати пропуск осіб та транспортних засобів.

Тимчасово непрацюючим контрольним пунктом у районі проведення антитерористичної операції залишається «Золоте» (Луганська область).

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