У Дніпропетровську завершують підготовку вуличної експозиції майбутнього музею АТО (фоторепортаж)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, виставка під назвою "Дорогами Донбасу" буде займати тисячу квадратних метрів. В тому числі в експозиції використані дорожні покажчики міст Донбасу, пошкоджена у боях автомобільна та військова техніка, а також інші елементи.

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За словами губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка, основна частина роботи над вуличної експозицією вже завершена. Її відкриття відбудеться до кінця травня.

При цьому до кінця року повинна бути завершена вся робота по створенню Музею АТО, внутрішня частина якого буде знаходитися в історичному музеї в Дніпропетровську, повідомляє "Днепр вечерний".