У Дніпропетровську правоохоронці затримали наркозлочинця, оголошеного у міжнародний розшук

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, наркоторговець організував групу спільників і займався збутом опійних наркотиків безконтактним способом.

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Під час затримання правоохоронці вилучили у зловмисника концентрат з макової соломки на суму 10 тис. грн.

Відносно наркоторговця відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних речовин), що передбачає термін позбавлення волі до 12 років.