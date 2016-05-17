У Дніпропетровську правоохоронці затримали наркозлочинця, оголошеного у міжнародний розшук
15:01, 17 травня 2016Суспільство
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У Дніпропетровську 16 травня працівники 7-го управління Департаменту протидії наркозлочинності в ході проведення спецоперації затримали наркоділка, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук.
Відносно наркоторговця відкрито кримінальне провадження / golos.md
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, наркоторговець організував групу спільників і займався збутом опійних наркотиків безконтактним способом.
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Під час затримання правоохоронці вилучили у зловмисника концентрат з макової соломки на суму 10 тис. грн.
Відносно наркоторговця відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних речовин), що передбачає термін позбавлення волі до 12 років.
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