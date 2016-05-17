Цього року в Україні скасовано позаконкурсний вступ та цільовий прийом до ВНЗ - Міносвіти

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун під час брифінгу щодо особливостей вступної кампанії у 2016 році.

«Це проблемні питання всіх попередніх вступних кампаній. В нас роками існувала практика, коли окремим категоріям з політичних чи інших міркувань надавалося право вступу поза конкурсом всупереч прямій нормі Конституції, згідно з якою, громадяни мають право здобувати вищу освіту в державних та комунальних ВНЗ на конкурсних засадах. Зараз це приведено у відповідність з нормою Конституції. Всі вступатимуть за конкурсом», - сказала Совсун.

Разом із тим, додала вона, будуть окремі категорії абітурієнтів, котрі зможуть брати участь в конкурсі за результатами вступних іспитів, а не ЗНО.

Совсун уточнила, що це три категорії абітурієнтів: особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО; діти-сироти; а також особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Ця норма у даний час імплементується до Умов прийому до вишів.

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На вступ за результатами ЗНО або екзаменів за вибором мають право: особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані) після 3 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).

На зарахування до вишів за співбесідою мають право особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та визнані інвалідами війни.

За інформацією Міносвіти, громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території Криму або переселилися з неї, матимуть право на здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету у порядку та в межах квот, визначених МОН. Відповідний наказ міністерства буде підписано найближчим часом.

Для осіб, місцем проживання яких є територія проведення АТО (на період її проведення), та які отримали документи про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з ВНЗ, що знаходиться на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації), а також до вишів, евакуйованих з території проведення АТО та тимчасово окупованої території, може здійснюватися як на загальних засадах, так і на конкурсній основі за результатами вступних екзаменів.

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