Мін'юст РФ отримав документи про повернення Савченко до України

Документи про переведення незаконно засудженої в Россі української льотчиці надійшли до міністерства юстиції РФ. Про це повідомив у середу глава відомства Олександр Коновалов, передають "РИА Новости".

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"По Савченко від ФСВП пакет документів прийшов", — сказав він в ході Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

24 квітня президент України повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.