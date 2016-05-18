В Одесі суд підтвердив конфіскацію Україною турецької шхуни, що займалася незаконною риболовлею

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, шхуна назавжди залишається в Україні, а капітану судна ще й доведеться відшкодувати витрати у розмірі 455 тисяч гривень, пов’язані з затриманням та конвоюванням шхуни.

22 березня корабель морської охорони «Поділля» Одеського загону морської охорони у виключній (морській) економічній зоні України виявив турецьку рибальську шхуну ZOR. Вона перебувала у районі зосередження камбали-калкан, що йшла на нерест з потеплінням водних мас.

Шхуну прикордонники затримали за підозрою у незаконній риболовлі та відконвоювали в порт Одеси.

Крім того, цю саму шхуну, але під керуванням іншого капітана, морські прикордонники вже затримували у 2015 році. Тоді, після розгляду апеляції турецької сторони, судно було повернено власнику.