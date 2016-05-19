На Донеччині СБУ затримала інформатора "ДНР" та бойовика (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що чоловіка завербував представник "розвідки" терористів улітку 2014 року. З того часу інформатор передавав замовникам інформацію про місця дислокації, маршрути пересування військової техніки та особовий склад сил антитерористичної операції поблизу населених пунктів Первомайське, Піски та Водяне.

Після отримання даних терористи корегували артилерійські та мінометні обстріли українських позицій. Постраждали також житлові будинки мирних мешканців.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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Крім того, в районі проведення антитерористичної операції співробітники СБУ затримали бойовика так званої "ДНР". Чоловік у травні-липні 2014 року під час окупації терористами Краматорська зі зброєю в руках "охороняв" захоплену міськраду.

Бойовик особисто заводив до будівлі патріотично налаштованих місцевих мешканців, яких терористи захоплювали та насильно утримували. За оперативною інформацією, затриманий також брав участь у захопленні краматорського відділу міліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.