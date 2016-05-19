Гройсман висловив співчуття у зв'язку з катастрофою літака EgyptAir

Про це повідомляє Урядовий портал.

«В Україні з великим сумом сприйняли звістку про катастрофу пасажирського літака авіаліній «EgyptAir», яка призвела до численних людських жертв, - йдеться в телеграмі. - Разом з Вашими співвітчизниками ми поділяємо почуття скорботи тих, хто втратив своїх рідних та близьких.

Від імені Уряду України та від мене особисто прошу передати сім’ям загиблих глибокі співчуття та слова щирої підтримки в цю нелегку хвилину».

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Як повідомляв УНІАН, рейс MS804 авіакомпанії EgyptAir, що летів із Парижа до Каїра, зник із радарів диспетчерів над східною частиною Середземного моря. На борту лайнера перебувало 56 пасажирів і 10 членів екіпажу.

Рятувальні команди з Єгипту і Греції працюють в районі, звідки екіпаж востаннє виходив на зв'язок із землею.

За даними джерел військового відомства Греції, грецькі судна, що ведуть пошук у Середземному морі, виявили пластикові уламки біло-червоного кольору в південній частині моря біля острова Карпатос.

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Єгипетський літак виявив із повітря уламки помаранчевого кольору на південний схід від острова Крит.

Раніше в ЗМІ прозвучала інформація про те, що територія навколо острова Карпатос є можливим місцем катастрофи лайнера А320 компанії EgyptAir.