У Харкові з'явилися майдани Нацгвардії та Захисників України, а назви районів додекомунізували

Про це йдеться у відповідному розпорядженні голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна.

Так, зокрема, ним перейменовано райони міста: Жовтневий - на Новобаварський, Комінтернівський - на Слобідський, Фрунзенський - на Немишлянський, Червонозаводський - на Основ'янський.

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Також перейменовано ряд станцій метро: "Маршала Жукова" - на "Палац спорту", "Метробудівників ім. Г.І.Ващенка" - на "Метробудівників", "Площа Повстання" - на "Захисників України", "Пролетарська" - на "Індустріальну", "Радянської армії" - на "Армійську".

Крім того, Жовтневий гідропарк перейменовано на Удянський.

Проспект Маршала Жукова перейменовано на проспект Петра Григоренка, проспект Правди - на проспект Незалежності, майдан Міліціонера - на майдан Національної гвардії, майдан Повстання - майдан Захисників України. Крім того, "декомунізовано" 48 інших вулиць та провулків.

"В процесі декомунізації ми, нарешті, змогли увічнити пам'ять багатьох знакових для нашого регіону людей, які до цих пір були незаслужено забуті. У Харкові з'явилися вулиці, названі на честь Героїв України Євгена Котляра, Владислава Зубенка та Юрія Паращука, і три топоніми, названі на честь учасників АТО - Руслана Плоходька, Миколи Топчія, Володимира Усенка. Також з'явилася Площа Національної гвардії, Площа захисників України та відповідна станція метро й вулиця Волонтерська, названа на честь всього волонтерського руху Харківщини", - цитує Райніна прес-служба ОДА.