Генпрокурор на нарах: Луценко відвідав свою колишню камеру в Лук'янівському СІЗО (фото)

15:31, 20 травня 2016
Суспільство
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Генпрокурор України Юрій Луценко відвідав Лук'янівське СІЗО Києва.

Луценко / facebook.com/LarysaSargan

Фото в Facebook опублікувала його прес-секретар Лариса Сарган.

"Лук'янівське СІЗО. Та ж 158 камера, ті ж нари, той самий коридор, таке саме заґратоване вікно. Колишній політв'язень, а тепер - новий генеральний прокурор. Від себе додам - моторошно, заклад не для відвідування", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а Порошенко одразу ж підписав відповідний указ.

Сам Луценко заявив, що бачить себе на цій посаді не більше ніж на півтора року.

СИЗО / facebook.com/LarysaSargan

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