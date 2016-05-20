Генпрокурор на нарах: Луценко відвідав свою колишню камеру в Лук'янівському СІЗО (фото)
15:31, 20 травня 2016Суспільство
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Генпрокурор України Юрій Луценко відвідав Лук'янівське СІЗО Києва.
Луценко посидів на нарах, згадав минуле / facebook.com/LarysaSargan
Фото в Facebook опублікувала його прес-секретар Лариса Сарган.
"Лук'янівське СІЗО. Та ж 158 камера, ті ж нари, той самий коридор, таке саме заґратоване вікно. Колишній політв'язень, а тепер - новий генеральний прокурор. Від себе додам - моторошно, заклад не для відвідування", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а Порошенко одразу ж підписав відповідний указ.
Сам Луценко заявив, що бачить себе на цій посаді не більше ніж на півтора року.
Фото: facebook.com/LarysaSargan
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