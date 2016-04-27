Порошенко: армія і дипломатія з часом примусять окупантів забратися з України

Впевненість у цьому висловив президент Петро Порошенко під час виступу на артилерійському полігоні під Києвом.

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"Впевнений, що озброєні сучасною зброєю та своєю майстерністю українські воїни забезпечать утримання визначених рубежів, а з часом разом з бійцями дипломатичного фронту примусять окупантів, нарешті, забратися геть з нашої землі", - заявив він.

Крім цього, Петро Порошенко пообіцяв зробити все можливе для ефективного використання виділених на озброєння коштів.

"Держава виділила значні кошти для забезпечення національного війська необхідним озброєнням та військовою технікою. Я наголошую, що зроблю все можливе для того, щоб ці кошти були використані з максимальною ефективністю", - наголосив Порошенко.

Він зауважив, що вітчизняним військово-промисловим комплексом розроблено сучасні протитанкові ракетні комплекси, міномети різних калібрів. "На завершальній стадії перебувають роботи зі створення сучасних комплексів управління і модернізації систем залпового вогню та інші проекти", - зазначив президент і подякував вітчизняним розробникам.