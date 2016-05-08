Геращенко: Найкращим подарунком Путіна для ветеранів буде виведення російських військ з Донбасу

Про це написала на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«Ай-ай-ай, сусідній президент не згадав українського в своєму зверненні. Ну і добре. Це краще, аніж вони б "смотрели в одном направлении" чи хіхікали разом», - зауважила Геращенко.

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При цьому вона наголосила, що насправді президент України Петро Порошенко дійсно є найбільш незручним для Кремля президентом, бо «стільки, скільки він доклав зусиль для формування міжнародної антипутінської коаліції і санкцій проти країни агресора - РФ, не зробив би сьогодні жоден інший український політик».

«А щодо привітань українському народу, то в нас до сусіднього президента одне прохання: заберіть ваші війська, найманців і техніку з нашої землі. Це буде найкращий подарунок ветеранам, чиї правнуки сьогодні захищають українську землю від вашої агресії і ваших загострених імперських комплексів», - резюмувала Геращенко.

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