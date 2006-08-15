Міліція затримала трьох викрадачів Єрохіна

Міліція затримала трьох викрадачів співробітника Управління боротьби з організованою злочинністю Романа ЄРОХІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Міністерстві внутрішніх справ України повідомив заступник глави МВС України Володимир ЄВДОКИМОВ.

За його словами, «злочинці викриті. Всі вони взяті під варту». В той же час В.ЄВДОКИМОВ зазначив, що встановлення організатора цього злочину триває. «По останньому учаснику робота триває», - сказав він.

Як повідомялося, наприкінці липня у Києві зник без вісти колишній заступник Донецького УБОЗ, нині начальник підрозділу боротьби з незаконною конвертацією грошових коштів УБОЗ України Роман ЄРОХІН.

11 серпня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що до замовлення викрадення Р.ЄРОХІНА причетні окремі депутати українського парламенту.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, Р.ЄРОХІН працював в УБОЗі Донецької області і займався виявленням конвертаційних центрів. Він вийшов на один із великих конвертаційних центрів, який функціонував при одній із фінансових установ Донецької області. В результаті, в лютому, окремі особи, які встановлюються, а деякі з них розшукуються, «замовили» В.ЄРОХІНА. Один із виконавців злочину з’явився до МВС з повинною і таким чином було встановлено, що перед викраденням у Р.ЄРОХІНА було зроблено три постріли, один в ногу, і два в живіт. Після того, як потерпілий втратив через больовий шок свідомість, його було вивезено в ліс в один із районів Київської області.

За словами міністра, наразі міліція не має підстав стверджувати, що Р.ЄРОХІН вбитий, а тому кримінальну справу порушено за фактом його викрадення. І якщо вдасться розкрити цей злочин, встановити замовників і організаторів, то тоді, на переконання Ю.ЛУЦЕНКА, можна буде з’ясувати систему формування списків під час останніх виборів, що призведе до очищення українського політикуму.