У Харкові проходить акція протесту байкерів (фото)

Байкери обурені рішенням міськради від 17 травня, згідно з яким у місті заборонено рух мотоциклів по кількох центральних вулицях, повідомляє "Сегодня".

Зараз зібралося близько 50-60 байкерів на мотоциклах. Але очікується, що їхня кількість досягне 100. Після акції її учасники відвезуть колективний позов до Окружного адмінсуда.

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"Це рішення міськради було мотивоване нібито зверненнями харків'ян, які скаржилися на шум моторів. Тим не менш, вважаємо це рішення незаконне. Я переглянув документ і не знайшов жодного законного аргумента або обґрунтування для цього рішення", – розповів правозахисник-байкер Роман Ліхачов.