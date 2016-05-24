У Харкові проходить акція протесту байкерів (фото)
У Харкові біля міськради проходить акція протесту байкерів.
Байкери обурені рішенням міськради від 17 травня, згідно з яким у місті заборонено рух мотоциклів по кількох центральних вулицях, повідомляє "Сегодня".
Зараз зібралося близько 50-60 байкерів на мотоциклах. Але очікується, що їхня кількість досягне 100. Після акції її учасники відвезуть колективний позов до Окружного адмінсуда.
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"Це рішення міськради було мотивоване нібито зверненнями харків'ян, які скаржилися на шум моторів. Тим не менш, вважаємо це рішення незаконне. Я переглянув документ і не знайшов жодного законного аргумента або обґрунтування для цього рішення", – розповів правозахисник-байкер Роман Ліхачов.