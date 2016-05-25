Суд повернув ГПУ на доопрацювання обвинувальний акт стосовно екс-командира харківського "Беркута"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні після перебування в нарадчій кімнаті оголосила суддя Ірина Дігтяр.

"Суд вважає, що обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору на доопрацювання", - сказала Дігтяр, пояснивши, що, на думку суду, обвинувальний акт не містить чітко визначеного формулювання обвинувачення, а містить лише відомості про те, у чому підозрюється Лукаш.

Слід зазначити, що у своєму виступі адвокат Лукаша Наталія Вознюк також вказувала на необхідність повернення обвинувального акту прокуратурі, оскільки, за її словами, в документі не вказано мотиву скоєння злочину, анкетні дані ряду потерпілих тощо.

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Присутні в залі потерпілі - родичі загиблих на Майдані, почувши рішення суду, почали вигукувати на адресу судді "Ганьба" та "Люстрація".

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-командира батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України в Харківській області Владислава Лукаша, якого звинувачують у низці злочинів під час Революції гідності.

Екс-командиру харківського "Беркута", зокрема, інкримінується перевищення службових повноважень під час подій 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій та 18 лютого 2014 року у центрі Києва, а також перешкоджання журналістській діяльності та неналежне виконання своїх службових обов’язків, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження 26 бійців внутрішніх військ та патрульно-постової служби.