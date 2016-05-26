Суд переніс засідання у справі зняття санкцій з оператора лотерей "МСЛ" на 2 червня

«Суд, порадившись на місці, ухвалив задовольнити клопотання залучити до участі у справі Службу безпеки України у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача. У зв'язку з цим, оскільки це вимагає дослідження доказів суд... продовжує перерву в розгляді справи до 2 червня», - сказала суддя.

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Як повідомила керівник юридичного управління «МСЛ» Марина Слободниченко, яка була присутня в ході засідання, компанія задоволена відповідним рішенням суду, оскільки саме СБУ була ініціатором внесення українського оператора лотерей у «санкційний список».

«Залучення третьої особи Служби безпеки України є для нас в принципі позитивним фактором, оскільки це саме той орган, який ініціював введення санкцій щодо нашої компанії. І тому ми сподіваємося, що все-таки будуть відкриті ті «закулісні» підстави, які не дають нам спокійно жити вже близько року», - сказала Слободниченко.

При цьому вона додала, що звинувачення СБУ, на думку оператора лотерей, є безпідставними, і компанія «МСЛ» сподівається на якнайшвидше вирішення справи. За словами Слободниченко, з часу застосування антиросійських санкцій компанія понесла значні фінансові та репутаційні втрати.

«З кожним днем ми втрачаємо мережу поширення наших лотерей. Вже на сьогоднішній день з нами відмовилися співпрацювати такі мережі як «Укрпошта», Ощадбанк, - додала Слободниченко.

В цілому, за її словами, з моменту внесення її до «санкційного списку» бюджет України втратив близько 700 млн грн.

«У нас відбуваються допити наших співробітників, керівників, бухгалтерів Службою безпеки України. І все це почалося саме після попереднього засідання. До того часу СБУ не цікавила доля нашої компанії», - зазначила Слободниченко.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2016 року Вищий адміністративний суд Києва переніс засідання по справі зняття санкцій з одного з найбільших українських операторів лотерей «МСЛ» на 26 травня у зв'язку з відсутністю документів, які послужили підставою для прийняття рішення про включення компанії «МСЛ» до «санкційного списку».

16 вересня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.