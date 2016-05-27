Савченко скупалася у фонтані на Майдані Незалежності та поспілкувалась зі співвітчизниками (фото)
11:21, 27 травня 2016Суспільство
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Після звільнення із російського полону Надія Савченко скупалась у фонтані на Майдані Незалежності та поспілкувалась із співвітчизниками.
За словами подруги, у Савченко відростають підрізані крила / facebook.com/iryna.yuzyk
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила подруга льотчиці Ірина Юзик.
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"Надія спілкується із співвітчизниками, купається у фонтані, підтримує родичів тих, хто ще залишається у полоні. Дихає повітрям волі та рідної землі. Адаптується, радіє сонцю. Посміхається життю. А я тішусь, що вперше за два роки бачу її такою. У неї відростають підрізані крила", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Савченко повернулася в Київ літаком президента України.
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