Савченко скупалася у фонтані на Майдані Незалежності та поспілкувалась зі співвітчизниками (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила подруга льотчиці Ірина Юзик.

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"Надія спілкується із співвітчизниками, купається у фонтані, підтримує родичів тих, хто ще залишається у полоні. Дихає повітрям волі та рідної землі. Адаптується, радіє сонцю. Посміхається життю. А я тішусь, що вперше за два роки бачу її такою. У неї відростають підрізані крила", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Савченко повернулася в Київ літаком президента України.