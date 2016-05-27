Механізм звільнення Савченко не діятиме для інших українських політв'язнів - Новіков

Про це сказав у режимі онлайн в рамках ток-шоу "Право на владу" один із адвокатів Надії Савченко Ілля Новіков, який наразі перебуває у Грозному у справі українських політв'язнів Станіслава Клиха та Миколи Карпюка, передає ТСН.

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За словами адвоката, світова спільнота не буде щоразу докладати таких зусиль та не застосовуватиме важелів впливу на Кремль для звільнення кожного українця.

"Бо такої підтримки не варто чекати, коли потрібно буде врятувати чергового українця", - сказав Новіков, додавши, що вирок для українців Клиха та Карпюка набере чинності або в липні, або в серпні.

При цьому, адвокат заявив, що наразі напрацьований механізм, який полегшить процес звільнення українських політв'язнів.

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Як повідомляв УНІАН, адвокат української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін стверджує, що, за інформацією від першоджерел, на Донбасі в ході бойових дій потрапили в полон й інші російські військовослужбовці, крім затриманих рік тому російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.