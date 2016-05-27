В Одесі випустили з СІЗО росіянина-фігуранта "справи 2 травня", "Правий сектор" заблокував будівлю суду (фото)
Малиновський районний суд Одеси змінив запобіжний захід громадянину Росії Євгену Мефедову, якому інкримінують участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в центрі міста.
Про це повідомляє "Думська".
Громадянин Росії вийде з СІЗО, де просидів більше двох років, і відправиться під домашній арешт. Суд мотивував своє рішення тим, що велика частина доказів щодо Мефедова вивчена і вплинути на свідків він вже не може.
Активісти «Правого сектора», присутні на засіданні, зустріли рішення колегії криками «Ганьба». Вони заблокували суд, щоб не дати вивезти Мефедова. У фойє суду сталася бійка. Поліція і Нацгвардія відтіснила активістів на вулицю.
Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Малиновський районний суд Одеси продовжив утримання під вартою 5 фігурантів виробництва про масові заворушення 2 травня 2014 року - Сергія Долженкова, Євгенія Мефедова, Максима Сакауова, Сергія Корчинського та Владислава Романюка.
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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.
В даний час в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди виробництва про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.
На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримувалися під вартою (у тому числі двоє росіян).