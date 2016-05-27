У центрі Рівного виявили вибуховий пакет, людей евакуйовано (фото)
17:23, 27 травня 2016Суспільство
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У центрі Рівного сьогодні, 27 травня, виявили вибуховий пакет.
У центрі Рівного виявили вибуховий пакет / Фото МВC у Рівненській області
Як повідомила кореспондента УНІАН прес-офіцер відділу комунікації головного управління Національної поліції в Рівненській області Ольга Олійник, пакет був виявлений на вулиці Котляревського поблизу виробничого приміщення, яке не експлуатується та перукарні.
Фото МВC у Рівненській області
На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші спецслужби.
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З перукарні були евакуйовані відвідувачі та персонал, всього близько 30 осіб.
Фото МВC у Рівненській області
Пакет вилучено та відправлено на експертизу. За словами правоохоронців, є підстави вважати, що він саморобний.
Тривають процесуальні дії, передбачені в таких випадках.
Фото МВC у Рівненській області
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