У центрі Рівного виявили вибуховий пакет, людей евакуйовано (фото)

Як повідомила кореспондента УНІАН прес-офіцер відділу комунікації головного управління Національної поліції в Рівненській області Ольга Олійник, пакет був виявлений на вулиці Котляревського поблизу виробничого приміщення, яке не експлуатується та перукарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші спецслужби.

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З перукарні були евакуйовані відвідувачі та персонал, всього близько 30 осіб.

Пакет вилучено та відправлено на експертизу. За словами правоохоронців, є підстави вважати, що він саморобний.

Тривають процесуальні дії, передбачені в таких випадках.