Міський архів Львова збираються будувати на вул. Пулюя

Це рішення підтримали 47 депутатів, повідомляє ZIK.

"Надати Львівському комунальному підприємству "Рембуд" дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га на вул. Трускавецькій – вул. І. Пулюя у постійне користування для будівництва та обслуговування архіву для потреб міста за рахунок земель, що не надані у власність або користування", – йдеться у пояснювальній записці.

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Згідно з документом,будівництво сучасного міського архіву забезпечить реалізацію державної політики у галузі архівної справи та діловодства, здійснення управління архівною справою на території Львова, дозволить максимально ефективно надавати послуги мешканцям міста.