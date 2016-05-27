Міський архів Львова збираються будувати на вул. Пулюя
На сесії 26 травня міськрада надала ЛКП "Рембуд" дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки на вул. Трускавецькій-І. Пулюя.
Це рішення підтримали 47 депутатів, повідомляє ZIK.
"Надати Львівському комунальному підприємству "Рембуд" дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га на вул. Трускавецькій – вул. І. Пулюя у постійне користування для будівництва та обслуговування архіву для потреб міста за рахунок земель, що не надані у власність або користування", – йдеться у пояснювальній записці.
Читайте такожЯк українські школярі святкували Останній дзвоник (фоторепортаж)
Згідно з документом,будівництво сучасного міського архіву забезпечить реалізацію державної політики у галузі архівної справи та діловодства, здійснення управління архівною справою на території Львова, дозволить максимально ефективно надавати послуги мешканцям міста.