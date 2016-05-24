У Львові з'явиться парк духовної культури

У Львові почали будувати перший в Україні парк духовної культури. Зараз тут завершують облаштування плиткою центральної доріжки – від вул. Лісної до вул. Хоткевича. Також біля вул. Хоткевича будуть облаштовані сходи. Наступний етап – зробити вздовж доріжки освітлення та встановити лавочки, однак на це необхідно ще 2,2 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Читайте такожКомунальники розповіли, коли львів'янам повернуть гарячу воду

Планується, що Хресна Дорога буде східнохристиянського обряду, матиме тактильне покриття, тобто буде пристосована до людей з особливими потребами. На найбільших вузлах у парковій зоні будуть розміщені мобільні кав’ярні. На площі понад 40 га буде розміщено мінімум 4 громадські туалети. Також буде прокат спорядження: велосипедів, лиж, роликів. У парк буде щонайменше 8 входів, а пішохідний бульвар, який буде проходити попри церкву, вестиме до парку. Головний вхід буде розміщений збоку проспекту Червоної Калини. На майбутнє запланували облаштування фонтанчиків, великої дитячої зони з атракціонами, навчальною та спортивною зонами.

«Пригадую, як багато років тому була спроба започаткувати сквер Івана Павла ІІ. Не всі ті спроби були вдалими. Приїхав Блаженійший кардинал Любомир Гузар, благословив, посадили дерева і з цього з’явився сквер біля церкви. Ми на цьому не зупинились. Сьогодні ми маємо амбітну мету – збудувати великий парк імені Івана Павла ІІ. Цей парк буде мати 48 га на першому етапі. В цьому році ми замощуємо доріжки, також тут будуть велодоріжки, буде достатньо якісна інфраструктура – лавочки, освітлення. Я маю таку ідею, щоб мешканці Сихова, і взагалі Львова, долучались, наприклад, і могли мати можливість тут свої іменні лавочки. Я готовий виступити ініціатором – наша родина готова придбати одну лавочку і подарувати її для цього парку», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомляє керівник Сихівської РА Ірина Маруняк, роботи з облаштування парку стартували у березні. Це – лише перша черга розробленого торік проекту, реалізація якої передбачає використання близько 5,6 млн грн. На виконання цих робіт замовник ЛКП «Зелений Львів» цього року отримав 1,650 млн грн, а торік – 1,176 млн грн. За актами виконаних робіт використано уже 1,730 млн грн.

«Цього року необхідно прокласти ще 1 перпендикулярну до центральної доріжку та збудувати радіальні доріжки під Хресну дорогу», – зазначає Ірина Маруняк.

Нагадаємо, проект зі створення парку духовної культури ім. Св. Папи Римського Івана Павла ІІ передбачає комплекс заходів: будівництво за Церквою Катехитичної школи; будівництво за Катехитичною школою Бульвару ім. св. Папи Римського Івана Павла ІІ (ширина – 10 м); облагородження лісопаркової смуги з облаштуванням Хресної дороги.