Суд заарештував чоловіка, який напав на дружину Турчинова

Про це повідомила речниця прокуратури м. Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

"Адвокату з Донецька, який намагався вбити співробітницю інституту, помилково сприйнявши її за дружину секретаря РНБО, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківський райсуд столиці, задовольнивши таким чином клопотання Київської місцевої прокуратури №10", - написала Максимець.

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Вона зазначила, що злочин, вчинений підозрюваним, кваліфіковано як незакінчений замах на умисне вбивство.

Як повідомляв УНІАН, речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко написав у Facebook, що напад на дружину Турчинова вчинив донецький адвокат Володимир Оленцевич, який позивався до екс-президента України Віктора Ющенка за укази про Героїв України Степана Бандеру та Романа Шухевича.