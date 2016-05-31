У Міносвіти запевнили, що абітурієнтам з окупованого Криму не знадобиться український паспорт

Про це розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає Крим.Реалії.

"У переліку документів для вступу у виш немає українського паспорта, ми в курсі труднощів, які є у дітей. Особливо це стосується дітей, які підросли за ці два роки, і тільки будуть досягати повноліття. Тому від них не вимагається українського паспорта, вони повинні взяти свідоцтва про народження та будь-які документи, які ідентифікують їхню особу", – сказала Гриневич.

Читайте такожЦього року в Україні скасовано позаконкурсний вступ та цільовий прийом до ВНЗ - Міносвіти

На прес-конференції у Києві на тему "Нові можливості прийому на навчання осіб, які проживають в зоні проведення АТО і тимчасово окупованій території Криму", генеральний директор ГО "Фонд "Відкрита політика" Ірина Жданова зазначила, що будь-яка інформація про необхідність надання паспорта є фейковою.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки перенесло на липень додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для абітурієнтів з тимчасово окупованого Криму.