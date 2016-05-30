Міносвіти перенесло на липень додаткову сесію ЗНО для абітурієнтів з окупованого Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

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За її словами, додаткова сесія ЗНО відбуватиметься з 4 по 12 липня.

«Є абітурієнти, які готові складати ЗНО, які готувались до цього і реєструвались, але складання єдиного державного іспиту на території РФ завершується 30 червня. І в зв’язку з цим абітурієнти не мають можливості виїхати на територію України для того, щоб тут скласти ЗНО… Як відомо, додаткова сесія ЗНО розпочинається у червні. Ми розглянули таку можливість для таких абітурієнтів, які не зможуть виїхати для складання ЗНО, тому спеціально для них буде перенесено додаткову сесію, яка відбудеться з 4 по 12 липня. Вони зможуть скласти ЗНО», - зазначила вона.

Міністр також наголосила, що для проходження ЗНО цій категорії абітурієнтів до 20 червня потрібно повідомити у регіональні центри оцінювання якості освіти, де вони реєструвались, про свої наміри взяти участь у додатковій сесії.

Як повідомляв УНІАН, реєстрація на участь у ЗНО розпочалася 1 лютого і тривала до 4 березня. У 2016 році для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнти мають подати сертифікати ЗНО лише 2016 року. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більше як із 4 навчальних предметів. Загалом, тестування проводитиметься з 12 предметів. Основна сесія ЗНО буде проводиться з 5 травня до 17 червня, додаткова - з 14 червня до 4 липня.