Обвал на Грибовицькому звалищі: судмедексперт назвав причину смерті одного з пожежників

Один із чотирьох людей, які опинилися під завалом на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова, пожежник із Жовківського райвідділу Юрій Рудий, задихнувся через п’ять хвилин після обвалу сміття. Про це повідомив судмедексперт Жовківського райвідділку поліції Олександр Іванов, який проводив попередню експертизу, передає Zahid.net.

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Тіло 29-річного Юрія знайшли сьогодні за 300 м від місця, де стався обвал. Він отримав численні опіки тіла, а також носоглотки, які були несумісні із життям. За словами експерта, опинившись під завалом, пожежник просто задихнувся.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався обвал сміття, під який потрапили люди. За даними департаменту цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, під завалом опинилися троє рятувальників ДСНС і працівник львівського комунального підприємства "Збиранка", яке займається експлуатацією міського сміттєзвалища у селі Великі Грибовичі.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Пошуково-рятувальні роботи тривають, до них залучено 475 осіб та 63 одиниці техніки, а також кінологічні розрахунки.