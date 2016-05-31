Обвал на сміттєзвалищі: Львівська міськрада виділила 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків

Депутати міськради Львова підтримали виділення понад 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі. За це рішення проголосували 60 депутатів під час позачергового засідання сесії ЛМР 31 травня, повідомляє zaxid.net.

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Згідно з рішенням, 13,4 млн грн внесені до статутного капіталу ЛКП "Збиранка", яке утримує сміттєзвалище. Ще 850 тис. грн передані ЛКП "Львівводоканал".

Ці кошти мають бути використані на укріплення дамби відстійника, у якому зберігаються гудрони, огородження території сміттєзвалища та пожежні гідранти.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався обвал сміття, під який потрапили люди. За даними департаменту цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, під завалом опинилися троє рятувальників ДСНС і працівник львівського комунального підприємства "Збиранка", яке займається експлуатацією міського сміттєзвалища у селі Великі Грибовичі.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Пошуково-рятувальні роботи тривають, до них залучено 475 осіб та 63 одиниці техніки, а також кінологічні розрахунки.