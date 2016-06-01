На Харківщині внаслідок отруєння невідомими хімікатами госпіталізовано шістьох осіб

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За словами начальника Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Костянтина Щербака, 28 травня до правоохоронців звернувся голова Лебедівської сільської ради та повідомив, що працівники одного з товариств району залишили поблизу домівок селян "КамАЗ" з цистерною.

З автомобіля почала витікати невідома речовина білого кольору з характерним запахом. Загалом з машини вилилось близько тонни отрутохімікатів. По селу розповсюдився їдкий запах. Потім автомобіль переїхав на територію тракторної бригади, де скидання речовини продовжилося.

З діагнозом "отруєння невідомими хімікатами" до лікарні госпіталізовано шістьох селян. Також місцевим жителям надавалася амбулаторна медична допомога.

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Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей чи довкілля (ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України).

Призначено низку експертиз. Перевіряється оперативна інформація щодо зберігання отрутохімікатів поблизу дитсадка.