У Дніпрі директор наукової установи "приватизував" дві адмінбудівлі вартістю 40 мільйонів гривень

У Дніпрі СБУ викрила незаконну приватизацію адміністративних будівель одного з науково-дослідних інститутів міста.

Про це повідомляють прес-служба СБУ. Директор наукової установи спільно з чиновниками міської ради Дніпра незаконно перевели з державної у комунальну власність два адміністративні будівлі вартістю понад 40 млн грн та безоплатно передали у приватну власність комерційній структурі. Читайте такожУ Дніпропетровську на хабарі "погоріли" двоє поліцейських (фото) За матеріалами СБУ поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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