У Київській області відкриється табір "Артек", що переїхав з окупованого Криму

Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає ТСН.

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"Цього року почне роботу Міжнародний дитячий центр "Артек" Державного управління справами при президенті України. Табір переїхав із території Криму й буде функціонувати на базі санаторію "Пуща Озерна", - повідомив міністр.

Відкриття закладу відбудеться 22 червня. Загалом цього року у дитячих закладах планується оздоровити 620 тисяч дітей.

Нагадаємо, 13 квітня Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору "Артек", розташованого в анексованому Росією Криму.