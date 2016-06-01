У Київській області відкриється табір "Артек", що переїхав з окупованого Криму
15:49, 01 червня 2016Суспільство
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У санаторії "Пуща Озерна" на Київщині відкриється табір дитячого відпочинку "Артек".
На Київщині відкриється "Артек" / Фото УНІАН
Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає ТСН.
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"Цього року почне роботу Міжнародний дитячий центр "Артек" Державного управління справами при президенті України. Табір переїхав із території Криму й буде функціонувати на базі санаторію "Пуща Озерна", - повідомив міністр.
Відкриття закладу відбудеться 22 червня. Загалом цього року у дитячих закладах планується оздоровити 620 тисяч дітей.
Нагадаємо, 13 квітня Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору "Артек", розташованого в анексованому Росією Криму.
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