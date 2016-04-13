Оболонський суд заарештував майно "Артеку" в Криму

Відповідну постанову суду від 6 квітня опубліковано в Єдиному держреєстрі судових рішень України.

Як повідомляється, клопотання про накладення арешту подав заступник начальника Головного управління Національної поліції України в АРК і Севастополі, передає Крим.Реалії.

Читайте такожОкупаційна влада Криму "націоналізувала" українського майна на 50 мільярдів гривень

В обґрунтуванні клопотання, зокрема, вказується, що у провадженні Головного управління Національної поліції в АРК знаходиться кримінальне провадження від 01.04.2015 року за підозрою у вчиненні кримінального злочину особи, ім'я якої не називається, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

В матеріалах справи повідомляється, що підозрюваний у скоєнні злочину був призначений головою до кримского уряду, підконтрольного Кремлю, після припинення діяльності Радміну АРК 27 лютого 2014 року.

«31.03.2015 року на засіданні незаконно утворення органу – «Ради міністрів Республіки Крим» прийнято рішення про передачу з державної власності Республіки Крим у власність Російської Федерації закріпленого за державним підприємством України «Міжнародний дитячий центр «Артек» на праві господарського відання рухомого і нерухомого майна», – йдеться в рішенні Оболонського суду Києва.

«У зв'язку з суспільно-політичною обстановкою, а саме тимчасовою окупацією півострова Крим, поки існує достатньо підстав вважати, що стосовно майна може бути здійснено низку протиправних дій, запобігання цих протиправних дій є завданням арешту майна», – йдеться в документі.