У Дніпропетровській області у власника приватного будинку вилучено зброю та наркотики на 200 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у прес-центрі управління, чоловік зберігав розібрану мисливську рушницю, набої до неї, бойову гранату РГД-5 із запалом, пристрій нічного бачення, армійський шолом із тактичними окулярами, а також дві пари кайданків.

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Із заборонених наркотичних речовин в будинку знайдено більше 50 грамів «метамфетаміну», 1,2 л «первітину» та коноплю, вартість яких оцінюється в 200 тис. грн.

Вилучене направлено на експертизу.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 263 та ст. 307 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами"; "незаконний збут та зберігання наркотичних засобів").