ЗМІ: У Харкові знову вручають повістки на вулиці

Про це пише "Сегодня".

Молодь в соцмережах скаржиться на те, що військкомати знову вдаються до непопулярного методу "вуличного відлову" призовників, яких нібито забирають у військкомати для уточнення даних, а потім насильно утримують в збірному пункті.

Сергій Вус - один з тих, хто опинився в облвійськоматі не зв свої своєю волею. Хлопець стверджує, що його затримали в той момент, коли він виходив з дому, прямуючи в інститут. "Підійшли дві людини, пред'явили посвідчення і попросили проїхати з ними у військкомат, щоб просто віддати довідку про навчання на денній формі. Але обіцянки не виконали: звідси мене вже не випускають другу добу", - зітхає Сергій.

Хлопцеві нібито сказали, що його відстрочка вже не діє. Крім того, за словами студента, військові не врахували того, що він - член євангельської церкви, і не прийняли відповідну довідку, яку потрібно було подати раніше. Додому, каже хлопець, його не відпускають, так як на місці весь час нема працівника військкомату, який повинен дати відповідний дозвіл. Родичі Сергія Уба вже звернулися у військову прокуратуру і шукають юриста, щоб довести неможливість проходити службу.

У мережі таких історій вже десятки, але в облвійськоматі пояснюють: змушені працювати з призовниками таким чином, адже вони масово порушують правила військового обліку. Як розповів в. о. воєнкома області Юрій Калгушкін, 7000 молодих людей, яких було повідомлено про необхідність з'явитися у військкомат, прибуло лише 3000.

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"Ось і виходить так, що посадові особи військкоматів пішли в навчальні заклади за хлопцями, у яких немає права на відстрочку, - розповідає Калгушкін. - Призовники навіть бояться йти до нас для уточнення даних. Адже, в загальній складності, понад 40% отримують відстрочки по тих чи інших причинах і майже кожен третій - не придатний за станом здоров'я".

Воєнком також нарікає на те, що призовники заздалегідь не готують необхідних документів, через що витрачають свій час в збірному пункті.

"Привезли хлопця на збірний пункт, і він почав стверджувати, що не придатний за станом здоров'я, але після медкомісії з'ясувалося, що це не так. Потім він заявив, що у нього є право на відстрочку за сімейними обставинами. Ми це перевірили - теж неправдива інформація. Нарешті, він говорить, що віруючий, і після декількох годин розглядів привезли засвідчують документи. Але ж він не діяв за правилами: не надав їх заздалегідь і не з'явився в комісію з альтернативної служби", - журиться воєнком.

За його даними, у відношенні 500 призовників вже оформили документи про притягнення їх до адміністративного покарання. Калгушкін також зауважив, що воєнкоми діють в рамках закону, і закликає молодь приходити добровільно, адже строковикам не світить служба у зоні бойових дій.