В окупованій Алушті під крики "Ганьба міліції, ганьба Росії!" розігнали збори місцевих жителів (відео)
В окупованій Алушті так звана поліція розігнала збори місцевих жителів. які виступили проти забудови, яка блокує вихід до моря. Були затримані дві людини, в тому числі і депутат так званої міськради Павло Степанченко.
Про це на сторінці в Facebook повідомив Рефат Чубаров.
"У мітингу взяло участь близько півсотні людей. Вони вимагали відправити у відставку представників підконтрольної Кремлю адміністрації Алушти, в числі яких – члени партії "Єдина Росія". Захід проходив під гаслами "Влада ігнорує думку жителів Алушти", "Набережна – надбання людей!" "Звільнимо набережну від незаконних атракціонів!", - йдеться в повідомленні.
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Поліції, яка відвозила затриманих, люди кричали: "ганьба Росії", "Ви хіба поліція, замість того, щоб допомагати людям, що ви робите?".
Представники окупаційної влади не заперечують розгін мітингу. Так звана керівник прес-служби кримської поліції Ольга Кондрашова повідомила, що "мітинг не був узгоджений, співробітники поліції його припинили". "Поліцейські запропонували людям розійтися, а щодо організаторів мітингу склали три адміністративні протоколи", - цитує її "Крыминформ".