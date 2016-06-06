У Донецькій області місцевий житель зарізав одного українського військового, іншого поранив

12:55, 06 червня 2016
Суспільство
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У Донецькій області місцевий житель зарізав одного військовослужбовця Збройних сил України, іншого поранив.

военный / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що у ніч на 4 червня в одному з будинків м. Костянтинівка виникла сварка, під час якої 36-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кухонним ножем смертельно поранив 31-річного військовослужбовця, після чого накинувся на другого бійця та став наносити йому множинні удари ножем в різні частини тіла. Після цього зловмисник покинув місце злочину.

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Пораненого військовослужбовця госпіталізовано до міської лікарні.

Наразі правоохоронцями проводяться оперативно-розшукові дії щодо встановлення місця знаходження правопорушника, допитуються свідки та з’ясовуються усі обставини злочину. Вирішується питання про заочне оголошення чоловікові про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює Костянтинівська місцева прокуратура.

Досудове розслідування триває.

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