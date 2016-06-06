Міносвіти з вересня планує зменшити кількість завдань і збільшити час відпочинку дітей - Гриневич

Про це повідомила міністр освіти і науки, представник «Народного фронту» Лілія Гриневич у програмі «Сніданок з 1+1».

Вона наголосила, що у процесі оновлення української школи головним питанням є оновлення змісту освіти. «Зараз зміст освіти страшенно перевантажений зайвою інформацією, не відповідає віковим особливостям дітей, і найголовніше – багато цих знань зовсім непотрібні в житті. Натомість те, що потрібно, не вивчається», - пояснила міністр.

Лілія Гриневич зазначила, що особливо гостро це питання наразі постало в початковій школі. «І тому ми оголосили інтерактивне розвантаження програм. Ми вперше на платформі ed-era.com викладемо з наступного тижня програми початкової школи і всі зможуть бачити їх та інтерактивно дописувати, які у них є зауваження», - розповіла міністр.

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Вона пояснила, що повний перегляд стандартів освіти – досить тривалий процес, але вже найближчим часом Міносвіти планує вилучити з навчальних програм і підручників зайву інформацію.

"Я прихильниця того, щоб виконання домашнього завдання не призводило до психологічних травм у дітей. Кожен з батьків знайомий із ситуацією, коли доводиться виривати сторінку з зошита і переписувати ще раз, тому що ви щось закреслюєте, виправляєте. Наша ідея доволі проста - дозволити вчителям у молодшій школі працювати з дітьми олівцем", - зазначила Лілія Гриневич.