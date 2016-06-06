"Захоплювався "Беркутом", радів окупації": викритого в сепаратизмі харківського поліцейського звільнили
Владислав Бірбасов не пройшов атестацію і був звільнений з лав Нацполіції.
Про це повідомляє 057.ua.
За словами правоохоронців, він не зміг пройти тести і був звільнений з поліції.
"Справа лише в атестаційних балах. Владислав Бірбасов не набрав потрібної кількості для проходження тестів", - запевняють у прес-службі Державної служби охорони.
Раніше активісти виявили на сторінці Владислава Бірбасова в соцмережах пости, в яких поліцейський захоплювався "Беркутом", радів окупації Криму і робив провокаційні заяви про схід України.
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Вони опублікували скріншоти зі сторінки поліцейського в інтернеті. Також інформацію про Владислава опублікував сайт "Миротворець".
Сам поліцейський не заперечував, що зазначена сторінка в мережі належить йому.
"Моя сторінка, але видно по датах, які вказані на цих записах, це 2014 рік і початок 2015 року. На той момент я ще не працював у міліції. Я вже давно переглянув свої погляди у світі політики і взагалі, оскільки є співробітником МВС України", - розповів Владислав.
Батько звільненого поліцейського Сергій Бірбасов, який очолює управління громадської безпеки в Харківській області, також зараз проходить переатестацію.