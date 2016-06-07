В Одесі активісти продовжують блокувати будівлю суду, який відпустив з-під варти фігуранта "справи 2 травня"

Як передає кореспондент УНІАН, під адміністративну будівлю, розташовану на вулиці Гайдара, представники патріотичних організацій привезли автомобільні покришки. Зараз тут знаходяться десятки людей.

Як повідомив УНІАН заступник командира «Самооборони Майдану Одеси» Віталій Кожухар, весь 6-й поверх, на якому розташований зал засідань, заблокований патріотами. Він пояснив, що активісти, які знаходяться в залі, також заблокували двері зсередини. Зараз усередині - кілька десятків активістів, троє суддів, які відпустили фігуранта під домашній арешт, правоохоронці, а також - безпосередньо Мефьодов (в клітці).

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«Сьогодні суд виніс ухвалу про те, що Мефьодов може знаходитися не в СІЗО, а під домашнім арештом. Але нас це не влаштовує, так як ми розуміємо, що може статися - обвинувачений просто зникне, сховається від слідства», - сказав Кожухар.

Активісти, що знаходяться в будівлі і поряд з ним, заявляють, що «підуть до кінця», готові до різних варіантів, в тому числі, до того, що правоохоронці можуть застосувати силу. Патріоти періодично скандують: «Слава Україні!».

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Кожухар пояснив, що учасники протесту випускають з будівлі людей, які не мають відношення до даної справи, також пропускають всередину посадових осіб (прокуратури, Нацполіції), які намагаються вирішити ситуацію.

Як повідомив начальник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в області Андрій Костюк, в суді «все під контролем, охороняють громадський порядок».

«Начальник слідства повинен був вести переговори, щоб врегулювати ситуацію.

Ситуація під контролем, співробітники Малиновського відділу поліції спільно з спецпідрозділом виконують превентивні заходи щодо недопущення конфліктів», - зазначив Костюк.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Одеської області відпустив з-під варти фігуранта справи про масові заворушення 2 травня 2014 року, громадянина Росії Євгена Мефьодова, раніше арештованого на 2 місяці за погрози свідку.

Коли суд оголосив про своє рішення представники патріотичних організацій, що знаходилися в заде засідань, почали скандувати: «Ганьба!» і звинуватили суддів у «пособництві терористам». Активісти, яких в залі було близько 40-50 чоловік, заблокували приміщення, заявивши, що не дозволять росіянину вийти на свободу.