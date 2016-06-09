Курсанти одеського військово-морського факультету проходять стажування на борту польського корабля
12:38, 09 червня 2016Суспільство
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Курсанти 2 та 3 курсів факультету Військово-морських сил Одеської морської академії приступили до стажування на борту навчального корабля ВМС Польщі "Водник" у Гдині.
Стажування проходить у рамках програми НАТО / Фото wikipedia.org
Всього стажуються 10 курсантів, передає dumskaya.net.
Як повідомили в прес-центрі українського флоту, стажування триватиме до кінця липня.
Українські курсанти разом з колегами інших європейських країн відвідають порти Португалії, Іспанії, Чорногорії та Ірландії.
Стажування проходить у рамках програми НАТО щодо вдосконалення військової освіти (Defenсe Education Enhancement Program – DEEP).
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