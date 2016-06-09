Курсанти одеського військово-морського факультету проходять стажування на борту польського корабля

Курсанти 2 та 3 курсів факультету Військово-морських сил Одеської морської академії приступили до стажування на борту навчального корабля ВМС Польщі "Водник" у Гдині.

Всього стажуються 10 курсантів, передає dumskaya.net. Як повідомили в прес-центрі українського флоту, стажування триватиме до кінця липня. Українські курсанти разом з колегами інших європейських країн відвідають порти Португалії, Іспанії, Чорногорії та Ірландії. Стажування проходить у рамках програми НАТО щодо вдосконалення військової освіти (Defenсe Education Enhancement Program – DEEP).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter