Демонстранти у Львові висунули вимогу провести вибори в райради

Активісти зібралися на площі Ринок перед будівлею міської ради вранці 9 червня. Вони "озброїлися" плакатами "Владу - громаді! Вибори в райради!", "Децентралізація=райради", "Садовий, даєш райради!"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції БПП Дмитро Білоцерківець.

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"У Львові на мітингу біля міської ради від мера і лідера «Самодопомоги» Андрія Садового вимагали створення районних рад. Нагадаю, що відповідний проект ухвали зареєстрований депутатом львівської міської ради Уляною Пак", - написав Білоцерківець.

Садовий з 2009 року послідовно виступає проти районних рад у Львові. Хоча фракція його партії "Самопоміч" у Київраді навпаки вимагає провести у столиці вибори районних депутатів.