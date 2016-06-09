Прикордонники не пустили в Україну байкерів з РФ: не змогли підтвердити мету своєї поїздки

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ

"Під час проходження прикордонного контролю росіяни не змогли підтвердити мету своєї поїздки і перебування в Україні, тому на підставі п. 4 ст. 8 Закону України "Про прикордонний контроль" їм було відмовлено у в'їзді", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується, в цьому році через державний кордон прикордонники не пропустили 27 байкерів і мототуристів. З них 16 - громадян Росії, 12 громадян Білорусі та 1 - громадянина Молдови.