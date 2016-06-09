Прикордонники не пустили в Україну байкерів з РФ: не змогли підтвердити мету своєї поїздки
16:59, 09 червня 2016Суспільство
2333 0
Прикордонники Чернігівського загону за результатами перевірки в пункті пропуску "Нові Яриловичі" не пропустили через держкордон п'ятьох громадян Росії на мотоциклах.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ
"Під час проходження прикордонного контролю росіяни не змогли підтвердити мету своєї поїздки і перебування в Україні, тому на підставі п. 4 ст. 8 Закону України "Про прикордонний контроль" їм було відмовлено у в'їзді", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Харкові проходить акція протесту байкерів (фото)
Як наголошується, в цьому році через державний кордон прикордонники не пропустили 27 байкерів і мототуристів. З них 16 - громадян Росії, 12 громадян Білорусі та 1 - громадянина Молдови.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter