Львівська трагедія: мер Харкова порівняв Садового із собакою, який сидить на грошах, як на сіні (відео)

Він вважає, що Садовий сьогодні ставить у залежність ціле місто до своїх політичних амбіцій, йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Коли я слухаю мера Садового, то я бачу в ньому чистого політикана, який звертає зараз на всіх. Він не показав жодного документа, який би свідчив про його реабілітацію. Він говорить про якийсь підпал. Це безвідповідальна експлуатація цього звалища", - заявив Кернес.

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Кернес також вважає, що у Львові неправильно розподіляються бюджетні гроші.

"Садовий каже, що заробляє гроші на депозиті. Так, йому треба було зібрати позачергову сесію і перерозподілити гроші і відкрити спецрахунок і добитися фінансування тих проектів, які сьогодні необхідні. А він розповідає, що заробив 25 млн грн. А скільки люди втратили? Чотири людські життя. Все можна було запобігти в самому початку. Він цього не зробив", - зазначив мер Харкова.

"Я підтримую слова, коли всі повинні об'єднатися, але тільки я не підтримую політику, коли Садовий протиставляє себе всій системі проблем, які є в державі, і сидить на грошах, як собака на сіні", - сказав Кернес.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня мала відбутися сесія Львівської міської ради, на якій планувалося розглянути питання щодо ситуації із Грибовицьким сміттєзвалищем та виділення стипендій дітям загиблих на сміттєзвалищі рятувальників.

Вранці біля будівлі міської Ратуші Львова, яку охороняли близько тисячі силовиків, зібралися близько 200 львів'ян та громадських активістів.

В міськраді виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Секретар міської ради Анатолій Забарило вимушений був закрити сесію. У сесійній залі Садового не було.

Згодом активісти закликали мешканців Львова привозити сміття до будинку мера Андрія Садового.